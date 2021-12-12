Новый чемпион Формулы-1! Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби

Гонка, несмотря на скомканное завершение, оказалась действительно напряженной

Макс Ферстаппен / фото - twitter

В рамках последнего, 22-го этапа Формулы-1 в сезоне 2021 года, Гран-при Абу-Даби голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

Британец на старте гонки обошел своего соперника, который стартовал с поула. Ожесточенная борьба привела к небольшому столкновению, но пилот Mercedes чуть срезал трассу и вышел на первое место.

Тем не менее, Ферстаппен все же смог обойти Хэмилтона на последнем круге. Представитель Williams Николас Латифи попал в аварию за несколько кругов до финиша и на трассу выехала машина безопасности. Голландец успел заехать в боксы и сменить резину, что позволило ему обойти семикратного чемпиона Формулы-1 на последнем круге.