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Организаторы Гран-при Бразилии попросили Ф-1 перенести гонку
Этап хотят провести при полных трибунах
Фото: formula1.com
Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дория объявил, что организаторы этапа Гран-при в Бразилии хотят провести гонку при полных трибунах.
Для этого организаторы обратились к руководству Ф-1 с просьбой о смещении даты проведения на неделю – с 7 на 14 ноября, сообщает racefans.net. Это связано с тем, что 8 числа в Бразилии будет национальный праздник – день провозглашения республики.
Напомним, что после 11 этапов Гран-при семикратный чемпион «Королевы автоспорта» Льюис Хэмилтон возглавляет личный зачет.
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