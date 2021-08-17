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Организаторы Гран-при Бразилии попросили Ф-1 перенести гонку

Этап хотят провести при полных трибунах
Автоспорт Формула-1
14:33
Организаторы Гран-при Бразилии попросили Ф-1 перенести гонку
Фото: formula1.com

Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дория объявил, что организаторы этапа Гран-при в Бразилии хотят провести гонку при полных трибунах.

Для этого организаторы обратились к руководству Ф-1 с просьбой о смещении даты проведения на неделю – с 7 на 14 ноября, сообщает racefans.net. Это связано с тем, что 8 числа в Бразилии будет национальный праздник – день провозглашения республики.

Напомним, что после 11 этапов Гран-при семикратный чемпион «Королевы автоспорта» Льюис Хэмилтон возглавляет личный зачет.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Гран-при Бразилии

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