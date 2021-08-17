Организаторы Гран-при Бразилии попросили Ф-1 перенести гонку

Этап хотят провести при полных трибунах

Фото: formula1.com

Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дория объявил, что организаторы этапа Гран-при в Бразилии хотят провести гонку при полных трибунах.



Для этого организаторы обратились к руководству Ф-1 с просьбой о смещении даты проведения на неделю – с 7 на 14 ноября, сообщает racefans.net. Это связано с тем, что 8 числа в Бразилии будет национальный праздник – день провозглашения республики.

Напомним, что после 11 этапов Гран-при семикратный чемпион «Королевы автоспорта» Льюис Хэмилтон возглавляет личный зачет.