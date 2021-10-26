Хэмилтон: «Надеюсь, мы с Ферстаппеном сможем преодолеть первый поворот»
Отец Хэмилтона: «Противостояние Льюиса и Ферстаппена похоже на боксерский поединок»
Энтони Хэмилтон – о борьбе за чемпионский титул
Энтони Хэмилтон / фото - Pitpass
Энтони Хэмилтон, отец гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона, высказался о борьбе своего сына с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном за титул чемпиона мира, а также опроверг слухи о том, что пилоты находятся в плохих отношениях в реальном мире. Цитирует Хэмилтона-старшего портал talkSPORT.
«Нет, это все глупости – они просто очень жнстко конкурируют, я бы назвал это так. Льюис хочет обойти Макса, Макс хочет обойти Льюиса – они похожи на боксеров в ринге. Но я гарантирую, что у них будут крепкие объятия, смех и поцелуи, когда все закончится».
Напомним, Ферстаппен выиграл Гран-при США.
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