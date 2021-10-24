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Mercedes переиграли сами себя, а Ферстаппен рискнул и не прогадал. Итоги Гран-при США

Чемпионские баталии продолжаются как в личном зачете, так и в Кубке Конструкторов
Автоспорт Формула-1
02:18
Mercedes переиграли сами себя, а Ферстаппен рискнул и не прогадал. Итоги Гран-при США Послесловие
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Завершился Гран-при США. На «Трассе Америк» в Остине первую победу добыл лидер личного зачета Макс Ферстаппен.

Но победа далась пилоту Red Bull довольно тяжело. Стартуя с поула, нидерландец уступил лидерство своему визави Льюису Хэмилтону. Ферстаппен пытался исправить ошибку, но только сделал хуже – выехал широко и с трудом вернулся на трассу вторым. Сзади был его напарник по австрийской команде Серхио Перес, так что особого давления на Макса не оказывалось. Семикратный чемпион хоть и получил небольшой запас, ну увеличить его не сумел – Ферстаппен взял себя в руки и не отпускал пилота Mercedes.

Оба McLaren с начала заезда начали прессинговать Ferrari Карлоса Сайнса и это дало свои плоды. Даниэль Риккардо и Ландо Норрис зажимали испанца с двух сторон, и в одной из атак это дало результат – австралиец обошел Сайнса и вышел на пятую позицию.

Закусились в начале и два канадских пилота. Лэнс Стролл и Николас Латифи столкнулись на первом же круге. Этот гоночный инцидент стоил этапа обоим гонщикам – если бы не обидный контакт пилот Aston Martin мог бы побороться за очки.

Провальным Гран-при США стал для Alpine. Эстебан Окон в начале гонки повредил переднее антикрыло и откатился в конец пелетона. Француз так и не нашел свой темп и в середине гонки команда сообщила, что ему нужно сойти. Немного лучше дела шли у Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион начинал стартовал с последнего ряда – замена двигателя. Испанец понемногу продвигался вверх и столкнулся с ожесточенным сопротивлением в лице гонщиков Alfa Romeo. Первым стал Кими Райкконен. Как в старые добрые времена чемпионы боролись колесо в колесо.

Алонсо грубовато пытался обойти финна, немного вытолкнув того за границы трассы. Райкконен вернул себе позицию, но Алонсо был уверен, что это все произошло за треком. Но Майкл Маси был уверен в обратном. Забавно, что немногим спустя в идентичной ситуации в роли контратакующего оказался Алонсо.

Теперь уже ожесточенная битва за позицию у Фернандо была с Антонио Джовинацци. Как и в эпизоде ранее, пилот совершил обгон уже после возврата на трассу, но по неизвестным причинам испанцу сказали вернуть позицию. Занимательно, учитывая тот факт, что ранее двукратный чемпион говорил о разности в судействе одних и тех же эпизодов в связи с национальностью пилотов. Финишировать у испанца не вышло – его болид за несколько кругов до финиша также сняли.

Немного намудрили с тактикой Mercedes. Если Ферстаппен форсировал агрессивную тактику с более ранним пит-стопом, то «черные стрелы» наоборот были торопливы – оба пит-стопа Хэмилтона были несколькими кругами позже его оппонента в сражении за титул. Льюис был намного быстрее всего пелетона в этот день – британец единственный сумел выбраться на круге из 1:39 (лучшее время 1:38,485 на 41 круге). Тот же Макс при меньшем объеме топлива сумел только вплотную подобраться к отметке – 1:39.096 на 52-м круге.

Но сэкономленного ресурса шин Mercedes за счет более позднего пит-стопа Хэмилтону не хватило для победы. Семикратный стремительно сокращал отрыв от лидера гонки, но вот даже на попытку обгона его не хватило. Шанс мог быть на последнем круге, но Льюис допустил осечку в первом повороте, а Макс наоборот – проехал лучший первый сектор и добыл важнейшие 25 очков.

Обидно за Райкконена. Один из самых талантливых гонщиков своего времени проводил замечательную гонку и мог заносить Alfa Romeo в небольшие очки. Но вылет в гравий на 53-м круге лишили Кими шансов на попадание в очковую зону. А получилось бы красиво – ведь именно в Остине в составе Ferrari финн в 2018-м году добыл свою последнюю победу в «Королеве автоспорта». Символично, что 10-е место вместо Райкконена занял его экс-напарник Себастьян Феттель.

Если Норрис провел невзрачный этап, то Риккардо пришлось отдуваться за двоих. Ближе к финишу Даниэля настиг Сайнс, которого вновь подвели на пит-стопе. И Дэн показал зубы – борьба дошла до контакта. Переднее антикрыло Карлоса не выдержало и остаток гонки испанец эффектно «искрил» при контакте надломанной детали с трассой.

Лидер Alpha Tauri Пьер Гасли столкнулся с техническими проблемами. Так что Юки Цуноде не оставалось ничего иного, кроме как взять главенствующую роль в команде на себя. И японец выглядел неплохо – неплохо боролся с Валттери Боттасом. Учитывая, что стартовать Цуноде пришлось с Soft, пилоту удалось найти баланс между темпом и износом резины.

Боттас же с очередной заменой двигателя внутреннего сгорания сумел немного минимизировать потери, но Хэмилтон показал, на что способна машина Mercedes. И финн даже близок не был к перформансу Льюиса, а лишь как с равными боролся немного уступающими болидами McLaren и Ferrari. Шарль Леклер показал хороший темп, но зацепиться за подиум не сумел. 

Результаты Гран-при США:

Red Bull улучшил свои позиции в Кубке Конструкторов, сократив отставание от Mercedes, а Фертсаппен еще на 6 очков увеличил преимущество в общем зачете.

Уже через две недели продолжится американский тур Ф-1. Буйные фанаты Чеко показали своему кумиру рьяную поддержку и в Остине, а что будет в Мексике даже и представить тяжело. Гран-при Мексики эксперты досрочно записывают в копилку Red Bull, но ранее были и прогнозы о безоговорочной победе Mercedes в США. Так что давайте отложим все догадки на потом, и просто насладимся предстоящим этапом!

Олег Шумейко-младший
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Теги

Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Даниэль Риккардо Карлос Сайнс Ferrari McLaren Mercedes Red Bull

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