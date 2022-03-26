Шумахер попал в серьезную аварию и был госпитализирован
Перес на Гран-при Саудовской Аравии впервые в карьере взял поул
Чеко оставил позади Леклера и Сайнса
Фото: Getty Images
Завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии.
Впервые в карьере поул завоевал Серхио Перес. Пилот Red Bull выиграл несколько сотых у Шарля Леклера, с кем и разделит первый ряд в предстоящей гонке.
The pole lap of a lifetime for the mighty @SChecoPerez #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/tbRKzckotu— Formula 1 (@F1) March 26, 2022
Отметим, что впервые за 5 лет Льюис Хэмилтон не смог преодолеть первый сегмент квалификации. Его напарник Джордж Рассел стал шестым по итогам квалификационных заездов.
Напомним, что Мик Шумахер попал в жуткую аварию и был госпитализирован.
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