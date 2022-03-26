Перес на Гран-при Саудовской Аравии впервые в карьере взял поул

Чеко оставил позади Леклера и Сайнса

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Завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии.



Впервые в карьере поул завоевал Серхио Перес. Пилот Red Bull выиграл несколько сотых у Шарля Леклера, с кем и разделит первый ряд в предстоящей гонке.

Отметим, что впервые за 5 лет Льюис Хэмилтон не смог преодолеть первый сегмент квалификации. Его напарник Джордж Рассел стал шестым по итогам квалификационных заездов.

Напомним, что Мик Шумахер попал в жуткую аварию и был госпитализирован.