Перес на Гран-при Саудовской Аравии впервые в карьере взял поул

Фото: Getty Images

Завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии.



Впервые в карьере поул завоевал Серхио Перес. Пилот Red Bull выиграл несколько сотых у Шарля Леклера, с кем и разделит первый ряд в предстоящей гонке.

The pole lap of a lifetime for the mighty @SChecoPerez #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/tbRKzckotu