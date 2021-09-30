Перес: «В Сочи нам просто не повезло»

Серхио Перерс / фото - F1 Track Talk

Гонщик Red Bull Серхио Перерс подвел итоги Гран-при России, на котором он потерял позицию в топ-3 из-за дождя. Цитирует Переса портал Crash.net.

В то время как усиление дождя, очевидно, сыграло им на руку. Думаю, что в тот момент, когда дождь усилился, я был уже слишком далеко (от боксов) и было слишком поздно. При этом мы на тот момент были на подиуме, попадали в топ-3. То есть решение было непростым».