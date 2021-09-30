ХК «Донбасс»: «Требуем пересмотреть решение по дисквалификации Денискина»
Перес: «В Сочи нам просто не повезло»
Пилот Red Bull подвел итоги Гран-при России
Серхио Перерс / фото - F1 Track Talk
Гонщик Red Bull Серхио Перерс подвел итоги Гран-при России, на котором он потерял позицию в топ-3 из-за дождя. Цитирует Переса портал Crash.net.
«Понятно, что мы сильно разочарованы. Нам очень сильно не повезло. Все могло бы сложиться совсем иначе. Например, если бы дождь пошел не настолько сильно, то у людей, которые перешли на промежуточные шины, резина бы просто умерла.
В то время как усиление дождя, очевидно, сыграло им на руку. Думаю, что в тот момент, когда дождь усилился, я был уже слишком далеко (от боксов) и было слишком поздно. При этом мы на тот момент были на подиуме, попадали в топ-3. То есть решение было непростым».
Напомним, на Гран-при России Макс Ферстаппен совершил феноменальный прорыв с последнего на второе место.