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После появления пилота из Китая Формула-1 хочет проводить больше этапов в Поднебесной

Доменикали заявил, что уже ест предложение
Автоспорт Формула-1
14:08
После появления пилота из Китая Формула-1 хочет проводить больше этапов в Поднебесной
Гран-при Китая в 2019 году / Фото: formula1.com

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил о планах расширения влияния на китайском рынке с приходом в Alfa Romeo Гуанью Чжоу:

Могу сказать, что еще один город в Китае уже сообщил нам о желании провести Гран-при.

В следующем году мы не приедем [в Китай], но не по своей воле, а из-за пандемии. Поэтому мы сразу же продлили контракт еще на три года. Я уверен, что приход Чжоу в Ф-1 окажет огромное влияние. Без сомнения, мы хотим присутствовать в Китае, все автопроизводители очень заинтересованы в этом.

Напомним, что в следующем сезоне планируется 23 гонки.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Стефано Доменикали Гуанью Чжоу Гран-при Китая

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