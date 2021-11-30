После появления пилота из Китая Формула-1 хочет проводить больше этапов в Поднебесной

Гран-при Китая в 2019 году / Фото: formula1.com

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил о планах расширения влияния на китайском рынке с приходом в Alfa Romeo Гуанью Чжоу:



В следующем году мы не приедем [в Китай], но не по своей воле, а из-за пандемии. Поэтому мы сразу же продлили контракт еще на три года. Я уверен, что приход Чжоу в Ф-1 окажет огромное влияние. Без сомнения, мы хотим присутствовать в Китае, все автопроизводители очень заинтересованы в этом.