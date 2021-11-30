Два известных гонщика Формулы-1 доставили «Золотые мячи» на церемонию в Париже
После появления пилота из Китая Формула-1 хочет проводить больше этапов в Поднебесной
Доменикали заявил, что уже ест предложение
Гран-при Китая в 2019 году / Фото: formula1.com
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил о планах расширения влияния на китайском рынке с приходом в Alfa Romeo Гуанью Чжоу:
Могу сказать, что еще один город в Китае уже сообщил нам о желании провести Гран-при.
В следующем году мы не приедем [в Китай], но не по своей воле, а из-за пандемии. Поэтому мы сразу же продлили контракт еще на три года. Я уверен, что приход Чжоу в Ф-1 окажет огромное влияние. Без сомнения, мы хотим присутствовать в Китае, все автопроизводители очень заинтересованы в этом.
Напомним, что в следующем сезоне планируется 23 гонки.