Официально. В Формуле-1 будет выступать первый в истории боевой пилот из Китая

Гонщик младшей серии Чжоу пополнил ряды Alfa Romeo

Чжоу Гуанью / Фото: Alpine

Пилот академии Alpine Чжоу Гуанью стал новичком Alfa Romeo на следующий сезон.



В составе новой команды один из лидеров сезона Формулы-2 будет ездить вместе с Валттери Боттасом. Чжоу стал первым боевым пилотом в истории «Королевы автоспорта». Ранее сообщалось, что у Гуанью солидная спонсорская поддержка, которая стала немаловажным фактором появления китайца в элите.

Напомним, что в текущем сезоне в составе швейцарского коллектива выступают Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.