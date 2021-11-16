Официально. Из Alfa Romeo вслед за Райкконеном ушел и Джовинацци
Официально. В Формуле-1 будет выступать первый в истории боевой пилот из Китая
Гонщик младшей серии Чжоу пополнил ряды Alfa Romeo
Чжоу Гуанью / Фото: Alpine
Пилот академии Alpine Чжоу Гуанью стал новичком Alfa Romeo на следующий сезон.
В составе новой команды один из лидеров сезона Формулы-2 будет ездить вместе с Валттери Боттасом. Чжоу стал первым боевым пилотом в истории «Королевы автоспорта». Ранее сообщалось, что у Гуанью солидная спонсорская поддержка, которая стала немаловажным фактором появления китайца в элите.
Breaking news! @gyzhou_33 completes our line-up for 2022!— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) November 16, 2021
Check the full story https://t.co/WEr8lhNFEV#AlfaRomeoRacing #ORLEN #TeamZhou pic.twitter.com/nSvZZjNyG8
Напомним, что в текущем сезоне в составе швейцарского коллектива выступают Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
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