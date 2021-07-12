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Расселл: «Горжусь сборной и горжусь быть англичанином»

Пилот Williams прокомментировал поражение Англии в финале Евро-2020
Автоспорт Формула-1
12:20
Расселл: «Горжусь сборной и горжусь быть англичанином»
Джордж Расселл / фото - formula1.com

Гонщик Williams Джордж Расселл отреагировал на поражение сборной Англии в финале Евро-2020.

Англичане впервые участвовали в решающем матче европейского первенства и уступили итальянцам в серии пенальти на «Уэмбли».

«Горжусь парнями и горжусь быть англичанином. За последний месяц они дали стране так много поводов для радости! Не опускайте голову».

Джордж Расселл прокомментировал результат Гран-при Франции.

Рене Тер Велде
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