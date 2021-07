Расселл: «Горжусь сборной и горжусь быть англичанином»

Джордж Расселл / фото - formula1.com

Гонщик Williams Джордж Расселл отреагировал на поражение сборной Англии в финале Евро-2020.

Англичане впервые участвовали в решающем матче европейского первенства и уступили итальянцам в серии пенальти на «Уэмбли».

Proud of the boys and proud to be English. They’ve given the country so much to cheer about over the past month!



Keep your heads held high