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Расселл: «Горжусь сборной и горжусь быть англичанином»
Пилот Williams прокомментировал поражение Англии в финале Евро-2020
Джордж Расселл / фото - formula1.com
Гонщик Williams Джордж Расселл отреагировал на поражение сборной Англии в финале Евро-2020.
Англичане впервые участвовали в решающем матче европейского первенства и уступили итальянцам в серии пенальти на «Уэмбли».
«Горжусь парнями и горжусь быть англичанином. За последний месяц они дали стране так много поводов для радости! Не опускайте голову».
Proud of the boys and proud to be English. They’ve given the country so much to cheer about over the past month!— George Russell (@GeorgeRussell63) July 12, 2021
Keep your heads held high
Джордж Расселл прокомментировал результат Гран-при Франции.
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