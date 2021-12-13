Ферстаппен – чемпион. Два протеста Mercedes отклонены
Расселл: «Я не испытываю к Ферстаппену ничего кроме огромного уважения, но случившееся абсолютно неприемлемо»
Британец остался недоволен тем, как гоночная дирекция Гран-при Абу-Даби произвела рестарт
Джордж Расселл / фото - planetf1.com
Гонщик Williams Джордж Расселл остался недоволен тем, как гоночная дирекция Гран-при Абу-Даби произвела рестарт, благодаря которому чемпионом стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
«Это неприемлемо. Макс – абсолютно фантастический пилот, который провел невероятный сезон. Я не испытываю к нему ничего кроме огромного уважения, но случившееся абсолютно неприемлемо. Не могу поверить в то, что я только что увидел».
Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen.— George Russell (@GeorgeRussell63) December 12, 2021
Джордж Расселл официально стал членом команды Mercedes.
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