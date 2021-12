Расселл: «Я не испытываю к Ферстаппену ничего кроме огромного уважения, но случившееся абсолютно неприемлемо»

Джордж Расселл / фото - planetf1.com

Гонщик Williams Джордж Расселл остался недоволен тем, как гоночная дирекция Гран-при Абу-Даби произвела рестарт, благодаря которому чемпионом стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen.