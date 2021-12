Райкконен сошел с трассы в последнем Гран-при в карьере

Кими Райкконен / фото - formula1.com

Гонщик Alfa Romeo Кими Райкконен не смог доехать до финиша Гран-при Абу-Даби. Финн был вынужден заехать в боксы из-за технических проблем с тормозами.

LAP 29/58



Kimi is out



His final F1 race finishes early with reported brake issues - and he's back in the garage #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/w1uBe1UbIV