Алонсо надеется, что Райкконен обгонит его в борьбе за новую награду
Райкконен сошел с трассы в последнем Гран-при в карьере
Досадное завершение огромного пути для финна
Кими Райкконен / фото - formula1.com
Гонщик Alfa Romeo Кими Райкконен не смог доехать до финиша Гран-при Абу-Даби. Финн был вынужден заехать в боксы из-за технических проблем с тормозами.
LAP 29/58— Formula 1 (@F1) December 12, 2021
Kimi is out
His final F1 race finishes early with reported brake issues - and he's back in the garage #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/w1uBe1UbIV
Кими Райкконен объявил о завершении карьеры после окончания этого сезона.
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