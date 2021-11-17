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02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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Риккардо: «В McLaren нашел настоящую семью»

Ранее австралийский пилот выступал за Renault и Red Bull
Автоспорт Формула-1
19:32
Риккардо: «В McLaren нашел настоящую семью»
Фото: пресс-служба Формулы-1

Австралийский гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо сравнил свое пребывание в разных командах чемпионата. Слова Риккардо приводит Esquire Middle East:

«Если честно, переходы немного пугали. Ты чувствуешь себя уязвимым, когда ступаешь за пределы зоны комфорта, которой для меня являлся Red Bull. Я всех знал, когда рос в этой семье. Это было нелегко, но в каком-то смысле просто, так как ты каждый день приходишь на работу в одно и то же место. Ты не встречаешься с чем-то незнакомым. Интеграция в Renault и затем в Mclaren дала мне многое.

Я научился лучше выстраивать отношения – мне пришлось. Благодаря новой среде я лучше понял, что важно для меня, узнал свои недостатки. И в Red Bull, и в Renault было много классного, но, когда я менял команды, то понял, чего мне не хватало, и в Mclaren нашел настоящую семью. Я очень давно не был с семьей, так что это имеет большую ценность.

Когда в первой половине сезона возникли проблемы, Mclaren положил мне руку на плечо. Они поддерживали меня во всем. Это придало уверенности и помогло добиться того, что есть сейчас».


В этом сезоне Риккардо выиграл одну гонку. В личном зачете он занимает восьмое место, имея в своем активе 105 баллов.

Сергей Остапенко
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