Риккардо: «В McLaren нашел настоящую семью»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Австралийский гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо сравнил свое пребывание в разных командах чемпионата. Слова Риккардо приводит Esquire Middle East:

Я научился лучше выстраивать отношения – мне пришлось. Благодаря новой среде я лучше понял, что важно для меня, узнал свои недостатки. И в Red Bull, и в Renault было много классного, но, когда я менял команды, то понял, чего мне не хватало, и в Mclaren нашел настоящую семью. Я очень давно не был с семьей, так что это имеет большую ценность.

Когда в первой половине сезона возникли проблемы, Mclaren положил мне руку на плечо. Они поддерживали меня во всем. Это придало уверенности и помогло добиться того, что есть сейчас».