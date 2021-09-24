Рон Деннис: «Я думаю, что чемпионом станет Ферстаппен»

Макс Ферстаппен / фото - Twitter

Бывший глава McLaren Рон Деннис рассказал, что считает Макса Ферстаппена фаворитом в борьбе за титул в нынешнем сезоне.

Денниса цитирует издательство Sky Sports:

Вопрос в том, при каких обстоятельствах такие ошибки вообще могут быть допущены? Так что нас ждет очень насыщенное окончание сезона, но я, вероятно, все-таки буду поддерживать Ферстаппена.

Но вообще соперничество Хэмилтона и Ферстаппена – это фантастика. Журналисты периодически пытаются раздуть это соперничество еще сильнее, но они постоянно тушат возникающий пожар водой. Стараются немного успокоить ситуацию. Ведь они настоящие профессионалы.

Во многих видах спорта существует возможность сфолить, нарушить правила. В гонках же последствия контакта между болидами предсказать крайне трудно – ты не можешь предугадать, наедет ли одна машина на другую, как получилось у Хэмилтона и Ферстаппена в Монце. Как не знаешь, закончится ли контакт разворотом и ударом в стену.

На самом деле оба этих гонщика являются настоящими профессионалами – они знают что делают, знают о том, насколько важно для них вырваться в лидеры гонки в начале заезда. Поэтому порой они идут на риск – и иногда это работает, а иногда нет. Но они точно не собираются демонстрировать друг другу готовность отступить».