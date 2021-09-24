Хэмилтон: «Важно, чтобы мы с Ферстаппеном продолжали бороться жестко, но честно»
Ферстаппен: «Так нервничаю, что спать не могу. Бороться за титул – такой кошмар»
Голландец – о давлении в сражении за дебютное чемпионство
Макс Ферстаппен / фото - france24.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о давлении в сражении за дебютное чемпионство.
Голландца цитирует портал RaceFans:
«Я так нервничаю, что спать не могу. Бороться за титул – такой кошмар. Терпеть не могу такое.
Люди, которые знают меня, в курсе, что я очень спокойно отношусь к таким вещам и не тревожусь. Я очень расслаблен.
Когда у тебя отличная машина и ты можешь сражаться за победу каждый уик-энд, это лучшее чувство. И неважно, лидируешь ты в чемпионате или нет. Такие комментарии показывают, что он, по сути, меня не знает. Это нормально – я тоже не должен хорошо его знать. Я сосредоточен на себе и наслаждаюсь борьбой в группе лидеров. Надеюсь, это продолжится на протяжении очень долгого времени».
Макс Ферстаппен верит в невероятные перспективы Джорджа Рассела в Mercedes.
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