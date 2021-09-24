Ферстаппен: «Так нервничаю, что спать не могу. Бороться за титул – такой кошмар»

Макс Ферстаппен / фото - france24.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о давлении в сражении за дебютное чемпионство.

Голландца цитирует портал RaceFans:

Люди, которые знают меня, в курсе, что я очень спокойно отношусь к таким вещам и не тревожусь. Я очень расслаблен.

Когда у тебя отличная машина и ты можешь сражаться за победу каждый уик-энд, это лучшее чувство. И неважно, лидируешь ты в чемпионате или нет. Такие комментарии показывают, что он, по сути, меня не знает. Это нормально – я тоже не должен хорошо его знать. Я сосредоточен на себе и наслаждаюсь борьбой в группе лидеров. Надеюсь, это продолжится на протяжении очень долгого времени».