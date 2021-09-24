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Ферстаппен: «Так нервничаю, что спать не могу. Бороться за титул – такой кошмар»

Голландец – о давлении в сражении за дебютное чемпионство
Автоспорт Формула-1
07:55
Ферстаппен: «Так нервничаю, что спать не могу. Бороться за титул – такой кошмар»
Макс Ферстаппен / фото - france24.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о давлении в сражении за дебютное чемпионство.

Голландца цитирует портал RaceFans:

«Я так нервничаю, что спать не могу. Бороться за титул – такой кошмар. Терпеть не могу такое.

Люди, которые знают меня, в курсе, что я очень спокойно отношусь к таким вещам и не тревожусь. Я очень расслаблен.

Когда у тебя отличная машина и ты можешь сражаться за победу каждый уик-энд, это лучшее чувство. И неважно, лидируешь ты в чемпионате или нет. Такие комментарии показывают, что он, по сути, меня не знает. Это нормально – я тоже не должен хорошо его знать. Я сосредоточен на себе и наслаждаюсь борьбой в группе лидеров. Надеюсь, это продолжится на протяжении очень долгого времени».

Макс Ферстаппен верит в невероятные перспективы Джорджа Рассела в Mercedes.

Рене Тер Велде
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Макс Ферстаппен Red Bull

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