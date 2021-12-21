Руководитель Mercedes признался, что украл у Боттаса победу на Гран-при Сочи 2018 года

Из-за командной тактики финн вынужден был пропустить на первое место Льюиса Хэмилтона

Фото: Autosport

Пресс-служба Mercedes опубликовала видео прощального разговора руководителя Mercedes Тото Вольффа с гонщиком Валттери Боттасом, который выступал за «серебряных стрел» на протяжении пяти лет:

«У тебя было десять побед, плюс этап в Сочи в 2018 году, итого 11. Или были еще?», – спросил Вольфф у Боттаса. «Было несколько побед, которые у меня украли», – ответил Валттери. «Но в Сочи тебя действительно ограбили. В Сочи я украл у тебя победу, поэтому можешь писать «10+1», – резюмировал Вольфф.

Полный разговор:

Maybe this really is the last video... VB and Toto sign off on five fabulous years together. pic.twitter.com/mKAYV6dkW4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 19, 2021

Боттас лидировал в Гран-при Сочи, однако по приказу команды был вынужден пропустить вперед Льюиса Хэмилтона.

Напомним, в новом сезоне финн будет выступать за Alfa Romeo.