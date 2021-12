Руководитель Mercedes признался, что украл у Боттаса победу на Гран-при Сочи 2018 года

Фото: Autosport

Пресс-служба Mercedes опубликовала видео прощального разговора руководителя Mercedes Тото Вольффа с гонщиком Валттери Боттасом, который выступал за «серебряных стрел» на протяжении пяти лет:

Полный разговор:

Maybe this really is the last video... VB and Toto sign off on five fabulous years together. pic.twitter.com/mKAYV6dkW4