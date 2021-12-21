Феттель: «Боттас – один из быстрейших пилотов в Формуле-1»
Руководитель Mercedes признался, что украл у Боттаса победу на Гран-при Сочи 2018 года
Из-за командной тактики финн вынужден был пропустить на первое место Льюиса Хэмилтона
Фото: Autosport
Пресс-служба Mercedes опубликовала видео прощального разговора руководителя Mercedes Тото Вольффа с гонщиком Валттери Боттасом, который выступал за «серебряных стрел» на протяжении пяти лет:
«У тебя было десять побед, плюс этап в Сочи в 2018 году, итого 11. Или были еще?», – спросил Вольфф у Боттаса.
«Было несколько побед, которые у меня украли», – ответил Валттери.
«Но в Сочи тебя действительно ограбили. В Сочи я украл у тебя победу, поэтому можешь писать «10+1», – резюмировал Вольфф.
Полный разговор:
Maybe this really is the last video... VB and Toto sign off on five fabulous years together. pic.twitter.com/mKAYV6dkW4— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 19, 2021
Боттас лидировал в Гран-при Сочи, однако по приказу команды был вынужден пропустить вперед Льюиса Хэмилтона.
Напомним, в новом сезоне финн будет выступать за Alfa Romeo.
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