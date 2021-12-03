Руководитель Red Bull сравнил Ферстаппена с «Цыганским королем»

Кристиан Хорнер провел параллель между Максом и Тайсоном Фьюри

Фото: Planet F1

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер сравнил Макса Ферстаппена с чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри, у которого прозвище «Цыганский король». Слова Хорнера приводит Planet F1:

«Макс пилотирует так же, как сражается Тайсон Фьюри. У него такое же сердце. Ты понимаешь: он отдаст все силы, а если его сбить с ног, он поднимется. У Макса есть это жгучее желание, всеобъемлющая преданность делу. Я бы поставил деньги на то, что Макс проедет первый быстрый круг в Саудовской Аравии лучше остальных».

За два Гран-при до конца сезона-2021 Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на восемь очков в зачете пилотов. Он может стать чемпионом мира уже в Саудовской Аравии.