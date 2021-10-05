Сайнс: «McLaren готов брать титулы»

Карлос Сайнс / Фото: Twitter Ferrari

Пилот Ferrari Карлос Сайнс считает, что у команда McLaren, за болидом которой он выступал ранее, есть почти все необходимое для борьбы за чемпионство:



В Монце они продемонстрировали, что располагают машиной, которая способна сделать дубль. Команда не стала нервничать и ошибаться – гоночная бригада, инженеры, стратеги сработали очень мощно. При первой же возможности они сделали дубль с лучшим кругом.

Я знаю, насколько сильна эта команда. Для нас в Ferrari это отличный ориентир в сражении за третье и четвертое места в чемпионате. Перед нами стоит интересный вызов: мы можем научиться новому и использовать эти знания в следующем году, когда, надеюсь, у Ferrari появится шанс.