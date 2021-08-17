Сайнс разбил болид Ferrari во время последнего поворота квалификации Гран-при Венгрии
Сайнс: «При переходе в Ferrari понимал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов мира»
Испанец рассказал о своей адаптации в «Скудерии»
Фото: Getty Images
Испанский пилот Карлос Сайнс рассказал о своей адаптации в Ferrari. Слова 26-летнего гонщика приводит Auto Motor und Sport:
«Каждый гонщик хочет быть лучшим. Ты не можешь ограничиваться только борьбой с напарником. В Ferrari меня ждал новый вызов. Я осознавал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов.
При этом Шарль уже отлично понимал, как нужно управлять машиной, плюс у него были налажены хорошие контакты со всей командой. В такой ситуации начинаешь задаваться вопросом, как ты сам туда впишешься. Но по прошествии полугода я могу сказать, что доволен результатом. Я был быстрым с самого начала сезона. При этом мне по-прежнему нужно работать, чтобы я мог выступать более стабильно».
После половины сезона Сайнс занимает шестое место в личном зачете пилотов и опережает Шарля Леклера на 3 очка.
Лучший результат Сайнс в этом сезоне – второе место на Гран-при Монако.
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