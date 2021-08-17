Сайнс: «При переходе в Ferrari понимал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов мира»

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Испанский пилот Карлос Сайнс рассказал о своей адаптации в Ferrari. Слова 26-летнего гонщика приводит Auto Motor und Sport:

При этом Шарль уже отлично понимал, как нужно управлять машиной, плюс у него были налажены хорошие контакты со всей командой. В такой ситуации начинаешь задаваться вопросом, как ты сам туда впишешься. Но по прошествии полугода я могу сказать, что доволен результатом. Я был быстрым с самого начала сезона. При этом мне по-прежнему нужно работать, чтобы я мог выступать более стабильно».