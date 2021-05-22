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Шумахер разбил болид и пропустит квалификацию к Гран-при Монако

Механики не успеют восстановить машину
Автоспорт Формула-1
15:15
Шумахер разбил болид и пропустит квалификацию к Гран-при Монако
Мик Шумахер / фото - F1News

Пилот Haas Мик Шумахер попал в крупную аварию в третьей практике перед Гран-при Монако.

Немец потерял сцепление в повороте «Казино» и врезался задней частью машины в барьеры. В результате столкновения болид Шумахера потерял заднее левое колесо. Кроме того, повреждена коробка передач.

Сын легендарного пилота пропустит квалификацию к Гран-при так как повреждения машины слишком серьезные и механики просто не успеют восстановить ее к заезду.

Напомним, во второй практике Шумахер также повредил болид.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Мик Шумахер Гран-при Монако

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