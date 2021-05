Шумахер разбил болид и пропустит квалификацию к Гран-при Монако

Мик Шумахер / фото - F1News

Пилот Haas Мик Шумахер попал в крупную аварию в третьей практике перед Гран-при Монако.

Немец потерял сцепление в повороте «Казино» и врезался задней частью машины в барьеры. В результате столкновения болид Шумахера потерял заднее левое колесо. Кроме того, повреждена коробка передач.

The session will not be restarted + replay of Mick Schumacher's crash#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/TqbPyvul5s