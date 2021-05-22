Шумахер попал в аварию на тренировке в Монако. Видео
Шумахер разбил болид и пропустит квалификацию к Гран-при Монако
Механики не успеют восстановить машину
Мик Шумахер / фото - F1News
Пилот Haas Мик Шумахер попал в крупную аварию в третьей практике перед Гран-при Монако.
Немец потерял сцепление в повороте «Казино» и врезался задней частью машины в барьеры. В результате столкновения болид Шумахера потерял заднее левое колесо. Кроме того, повреждена коробка передач.
The session will not be restarted + replay of Mick Schumacher's crash#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/TqbPyvul5s— FthOne (@FthOne__) May 22, 2021
Сын легендарного пилота пропустит квалификацию к Гран-при так как повреждения машины слишком серьезные и механики просто не успеют восстановить ее к заезду.
Напомним, во второй практике Шумахер также повредил болид.
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