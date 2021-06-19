Ферстаппен выиграл вторую практику кряду, Хэмилтон – с трудом попал в топ-5

Результаты последних свободных заездов перед квалификацией

Болид Макса Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

На Гран-при Франции завершилась третья свободная практика.



На последних свободных заездах перед квалификацией лучшим с огромным отрывом стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Отметим, что нидерландец выиграл и вечернюю практику в пятницу.

А вот семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон из Mercedes едва не вывалился из первой пятерки. Напомним, что решение о составе «серебряных стрел» будет принято зимой.

Гран-при Франции. Третья свободная практика

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.31,300 (11 кругов)

2. Валттери Боттас (Mercedes) +0,747 (14)

3. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,895 (17)

4. Серхио Перес (Red Bull) +0,938 (15)

5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,966 (15)

6. Ландо Норрис (McLaren) +1,036 (14)

7. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,324 (15)

8. Эстебан Окон (Alpine) +1,381 (16)

9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,407 (16)

10. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,459 (14)

11. Шарль Леклер (Ferrari) +1,520 (15)

12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,717 (17)

13. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,751 (15)

14. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,900 (18)

15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +2,028 (16)

16. Джордж Расселл (Williams) +2,064 (16)

17. Юки Цунода (Alpha Tauri) +2,124 (17)

18. Николас Латифи (Williams) +2,284 (16)

19. Мик Шумахер (Haas) +2,843 (14)

20. Никита Мазепин (Haas) +3,342 (13)