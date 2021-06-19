Ферстаппен выиграл вторую практику кряду, Хэмилтон – с трудом попал в топ-5
На Гран-при Франции завершилась третья свободная практика.
На последних свободных заездах перед квалификацией лучшим с огромным отрывом стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Отметим, что нидерландец выиграл и вечернюю практику в пятницу.
А вот семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон из Mercedes едва не вывалился из первой пятерки. Напомним, что решение о составе «серебряных стрел» будет принято зимой.
Гран-при Франции. Третья свободная практика
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.31,300 (11 кругов)
2. Валттери Боттас (Mercedes) +0,747 (14)
3. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,895 (17)
4. Серхио Перес (Red Bull) +0,938 (15)
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,966 (15)
6. Ландо Норрис (McLaren) +1,036 (14)
7. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,324 (15)
8. Эстебан Окон (Alpine) +1,381 (16)
9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,407 (16)
10. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,459 (14)
11. Шарль Леклер (Ferrari) +1,520 (15)
12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,717 (17)
13. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,751 (15)
14. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,900 (18)
15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +2,028 (16)
16. Джордж Расселл (Williams) +2,064 (16)
17. Юки Цунода (Alpha Tauri) +2,124 (17)
18. Николас Латифи (Williams) +2,284 (16)
19. Мик Шумахер (Haas) +2,843 (14)
20. Никита Мазепин (Haas) +3,342 (13)
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