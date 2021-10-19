Известный босс из Формулы-1 объявил о новой главе в «Королеве автоспорта»

Бриаторе с Доменикали пообещали много эмоций, развлечений, веселья и энергии

Флавио Бриаторе / Фото: Twitter Бриаторе

Экс-руководитель Benetton и Renault Флавио Бриаторе, который занимается делами двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, вместе с Стефано Доменикали объявил о скором начале новой главы в Формуле-1:



Абсолютно новая глава Формулы-1 вскоре начнется. Мы дадим вам эмоции, развлечение, веселье и энергию, которых заслуживает этот фантастический вид спорта. Оставайтесь на связи.

Отметим, что большую известность благодаря своим неоднозначным решениям. В угоду своих первых номеров (Михаэля Шумахера и Алонсо) Бриаторе неоднократно задвигал вторых пилотов, а также стал организатором намеренной аварии на Гран-при Сингапура-2008, вследствие которой Алонсо выиграл гонку, стартовав с 15-о места.

Участники Гран-при Сайдовской Аравии столкнутся со строжайшим дресс-кодом.