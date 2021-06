Трассу Гран-при Бельгии затопило из-за дождей

Трасса Гран-при Бельгии / фото - ESmotorsport

Трасса Гран-при Бельгии «Спа-Франкоршам» оказалась полностью затоплена из-за проливных дождей, которые не прекращаются пару дней. В связи с этим организаторам соревнований Spa Euro Race пришлось отменить гонки.

Unfortunately we have just been told the weekend has been cancelled in Spa gutted but the track and tunnels are falling apart. pic.twitter.com/6OKjQTIzoG