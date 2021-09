Упс. Хэмилтон сбил своего механика

Фото: Getty Images

Забавный случай произошел во время первой практики Гран-при Сочи.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сбил механика своей команды, когда заезжал на пит-стоп.

Ouch*



A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries #RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8