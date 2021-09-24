Боттас возглавил протокол второй практики Гран-при Сочи
Упс. Хэмилтон сбил своего механика
Семикратный чемпион мира неудачно заехал на пит-стоп
Фото: Getty Images
Забавный случай произошел во время первой практики Гран-при Сочи.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сбил механика своей команды, когда заезжал на пит-стоп.
Ouch*— Formula 1 (@F1) September 24, 2021
A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries #RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8
Хэмилтон извинился перед механиком, хотя тот все же отделался лишь легким испугом.
Напомним, в обоих практиках Гран-при Сочи Хэмилтон уступил Валттери Боттасу.
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