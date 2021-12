Видео аварии Ферстаппена в конце квалификации в Саудовской Аравии

Фото: autosport.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен врезался в барьеры на последних секундах квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Ферстаппен проехал первые два сектора быстрее всех. Из-за аварии голландец не завершил круг и в итоге стал третьим, уступив представителям Mercedes Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.

A dramatic ending to qualifying in Jeddah!



Max Verstappen hits the barriers on his final flying lap



Leaving him in P3 - with title rival Lewis Hamilton taking pole!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/1yFZfDdBQS