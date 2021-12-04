Досадная авария в последнем повороте трассы в Джидде лишила Ферстаппена поула Гран-при Саудовской Аравии
Видео аварии Ферстаппена в конце квалификации в Саудовской Аравии
Пилот Red Bull упустил поул
Фото: autosport.com
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен врезался в барьеры на последних секундах квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.
Ферстаппен проехал первые два сектора быстрее всех. Из-за аварии голландец не завершил круг и в итоге стал третьим, уступив представителям Mercedes Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.
A dramatic ending to qualifying in Jeddah!— Formula 1 (@F1) December 4, 2021
Max Verstappen hits the barriers on his final flying lap
Leaving him in P3 - with title rival Lewis Hamilton taking pole!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/1yFZfDdBQS
Все результаты квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.
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