«Мечты сбываются, если ты им следуешь». Хэмилтон отметил приход Рассела в Mercedes
Вольфф: «Расселу нужно будет приноровиться к работе с величайшим гонщиком Ф-1 всех времен – Хэмилтоном»
Исполнительный директор «серебряных стрел» считает, что пара пилотов будет очень сильной
Рассел и Вольфф / Фото: Mercedes
Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал об ожиданиях от новичка команды Джорджа Расселла.
Джордж выигрывал в каждом гоночном чемпионате, и последние три сезона в «Уильямсе» дали нам представление о том, какое будущее ожидает его в Ф-1.
Теперь наша задача – помочь ему приноровиться к нашей команде и работе с Льюисом – величайшим гонщиком Ф-1 всех времен. Я уверен, что из них получится сильная связка, которая будет приносить пользу Mercedes на трассе и за ее пределами в ближайшие годы.
Для нас объявление о планах на 2022 год стало грузом, упавшим с плеч. Но сейчас мы должны вновь сконцентрироваться на девяти оставшихся гонках этого сезона и приложить все усилия для победы в чемпионате.
Напомним, что действующий пилот Mercedes Валттери Боттас продолжит карьеру в Alfa Romeo.
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