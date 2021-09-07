Вольфф: «Расселу нужно будет приноровиться к работе с величайшим гонщиком Ф-1 всех времен – Хэмилтоном»

Рассел и Вольфф / Фото: Mercedes

Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал об ожиданиях от новичка команды Джорджа Расселла.



Теперь наша задача – помочь ему приноровиться к нашей команде и работе с Льюисом – величайшим гонщиком Ф-1 всех времен. Я уверен, что из них получится сильная связка, которая будет приносить пользу Mercedes на трассе и за ее пределами в ближайшие годы.

Для нас объявление о планах на 2022 год стало грузом, упавшим с плеч. Но сейчас мы должны вновь сконцентрироваться на девяти оставшихся гонках этого сезона и приложить все усилия для победы в чемпионате.