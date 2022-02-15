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Williams представил новы болид на 2022 год
Машина получила название FW44
новый болид Williams / фото - пресс-служба команды
Команда Williams представила новый болид на сезон-2022.
Новая машина получила название FW44, и выполнена в сине-черных тонах, с красными элементами. В новом сезоне «Королевских гонок» за рулем болида команды будут сидеть Николас Латифи и Алекс Албон.
Your FW44, ready for the challenges of 2022 pic.twitter.com/4rXOwFaMyI— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 15, 2022
Welcome to the new era. Introducing the FW44 pic.twitter.com/nkOIOYmhpO— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 15, 2022
Напомним, ранее свой болид показала команда Red Bull представил болид для сезона 2022 года.
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