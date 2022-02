Williams представил новы болид на 2022 год

новый болид Williams / фото - пресс-служба команды

Команда Williams представила новый болид на сезон-2022.

Новая машина получила название FW44, и выполнена в сине-черных тонах, с красными элементами. В новом сезоне «Королевских гонок» за рулем болида команды будут сидеть Николас Латифи и Алекс Албон.

Your FW44, ready for the challenges of 2022 pic.twitter.com/4rXOwFaMyI

Welcome to the new era. Introducing the FW44 pic.twitter.com/nkOIOYmhpO