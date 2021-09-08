Netflix выпустит документальный фильм про Михаэля Шумахера
Жена Шумахера: «Михаэль другой, но он с нами»
Коринна Шумахер рассказала о состоянии легендарного гонщика
Фото: The Sun
Жена легендарного автогонщика Михаэля Шумахера Коринна рассказала о состоянии семикратного чемпиона мира. Ее слова приводит RaceFans:
«Все скучают по Михаэлю, но Михаэль здесь. Другой, но он здесь, и это придает нам силы.
Мы вместе. Мы живем вместе, занимаемся терапией. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Михаэлю было как можно комфортнее, чтобы ему было хорошо, и чтобы он просто чувствовал нашу семью, нашу связь. Несмотря ни на что, я сделаю все, что смогу. Мы все сделаем».
Напомним, вскоре выйдет документальный фильм о Шумахере.
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