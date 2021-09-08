Жена Шумахера: «Михаэль другой, но он с нами»

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Жена легендарного автогонщика Михаэля Шумахера Коринна рассказала о состоянии семикратного чемпиона мира. Ее слова приводит RaceFans:

Мы вместе. Мы живем вместе, занимаемся терапией. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Михаэлю было как можно комфортнее, чтобы ему было хорошо, и чтобы он просто чувствовал нашу семью, нашу связь. Несмотря ни на что, я сделаю все, что смогу. Мы все сделаем».