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03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс 116:106 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 121:125 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 122:110 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 111:120 Окончен
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02:30 Бруклин Нетс - Майами Хит 93:106 Окончен
02:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Атланта Хоукс 99:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Индиана Пэйсерс 118:100 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвс 108:113 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс 123:115 Окончен
05:00 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 107:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 116:96 Окончен
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03:00 Чикаго Буллз - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Юта Джаз -:- Запланирован
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20:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован

10 очков Леня помогли «Сакраменто» справиться с «Финиксом», «Торонто» с Михайлюком победил «Индиану»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
08:40
10 очков Леня помогли «Сакраменто» справиться с «Финиксом», «Торонто» с Михайлюком победил «Индиану»
Сакраменто - Финикс / фото - Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Орландо» – «Шарлотт» 111:120 (31:31, 30:33, 32:27, 18:29)

«Орландо»: Энтони (24 + 6 передач), Картер (20 + 10 подборов), Ф. Вагнер (15), Бамба (14 + 10 подборов), Саггс (8) – старт; Росс (18), Харрис (8 + 5 потерь), М. Вагнер (4), Хэмптон (0).

«Шарлотт»: Бриджес (31), Хэйворд (24), Пламли (14 + 10 подборов), Болл (7), Убре (4) – старт; Макдэниэлс (16), Коди Мартин (12), Смит (8), Ричардс (4).

«Бруклин» – «Майами» 93:106 (22:29, 29:20, 23:32, 19:25)

«Бруклин»: Дюрэнт (25 + 11 подборов + 5 потерь), Харрис (15), Харден (14 + 7 подборов + 7 передач), Браун (12), Гриффин (6) – старт; Миллсэп (7), Олдридж (6), Бембри (4), Миллс (4), Картер (0), Шарп (0), Томас (0).

«Майами»: Адебайо (24 + 9 подборов), Батлер (17 + 14 подборов + 7 передач), Такер (15 + 7 подборов), Лаури (9 + 9 передач), Робинсон (6) – старт; Дедмон (14 + 9 подборов), Хирро (14 + 8 подборов), Струс (3), Калеб Мартин (2), М-ф Моррис (2), Винсент (0), Окпала (0), Юртсевен (0).

«Бостон» – «Вашингтон» 107:116 (19:24, 33:38, 34:25, 21:29)

«Бостон»: Тейтум (23 + 7 подборов), Хорфорд (16 + 11 подборов), Браун (13), Р. Уильямс (13 + 11 подборов + 4 блок-шота), Смарт (7) – старт; Шредер (22 + 6 передач), Паркер (7), Г. Уильямс (6), Ричардсон (0).

«Вашингтон»: Динуидди (22), Бил (17 + 10 подборов + 5 потерь), Кузма (12 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Гэффорд (3) – старт; Харрелл (25 + 11 подборов), А. Холидэй (9), Авдия (8), Бертанс (7), Кисперт (2).

«Торонто» – «Индиана» 118:100 (29:24, 28:24, 30:23, 31:29)

«Торонто»: Ванвлит (26 + 10 подборов + 6 передач), Ануноби (25 + 5 перехватов), Барнс (18 + 7 подборов + 7 передач), Трент (12 + 5 перехватов), Ачиува (10) – старт; Бэнтон (10), Михайлюк (7), Берч (5), Буше (5), Шэмпени (0), Джонсон (0), Бонга (0), Флинн (0), Деккер (0).

«Индиана»: Брогдон (18), Дуарте (14), Тернер (10 + 7 подборов), Сабонис (9 + 8 подборов), Дж. Холидэй (3) – старт; Лэмб (12), Уонамейкер (8), Макконнелл (8), Крэйг (8), Бриссетт (6), Джексон (2), Битадзе (2).

«Нью-Орлеан» – «Атланта» 99:102 (33:19, 26:34, 18:31, 22:18)

«Нью-Орлеан»: Грэм (21 + 6 передач), Ингрэм (20 + 8 подборов), Валанчюнас (16 + 15 подборов), Джонс (8), Александер-Уокер (6) – старт; Хэйс (8), Мерфи (8), Темпл (6), Льюис (6), Маршалл (0).

«Атланта»: Янг (31 + 7 передач), Коллинз (16 + 12 подборов), Хантер (13), Богданович (12), Капела (5 + 12 подборов) – старт; Галлинари (9 + 7 подборов), Райт (7), Реддиш (5), Дженг (2), Хертер (2).

«Милуоки» – «Миннесота» 108:113 (34:44, 24:22, 21:28, 29:19)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (40 + 16 подборов + 7 передач), Миддлтон (16), Аллен (13), Хилл (9), Коннотон (6) – старт; Нвора (9), Худ (7), Портис (6), Т. Адетокумбо (2), Робинсон (0), Оджелей (0).

«Миннесота»: Расселл (29 + 6 передач), Эдвардс (25 + 7 подборов), Таунс (25 + 7 потерь), Вандербилт (10 + 13 подборов), Макдэниэлс (3 + 11 подборов) – старт; Рид (7), Бизли (6), Беверли (6 + 7 передач), Принс (2), Маклафлин (0).

«Оклахома-Сити» – «Лейкерс» 123:115 (19:41, 37:31, 41:23, 26:20)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (27 + 9 подборов), Бэйзли (20), Гидди (18 + 10 передач), Дорт (17), Фэйворс (15) – старт; Роби (13), Уильямс (5), Джером (3), Мэнн (3), Дек (2), Покушевски (0), Робинсон-Эрл (0), Маледон (0).

«Лейкерс»: Дэвис (30 + 8 подборов), Уэстбрук (20 + 14 подборов + 13 передач + 10 потерь), Бэйзмор (11), Монк (9), Джордан (6) – старт; Энтони (13), Брэдли (13), Рондо (7 + 6 передач), Ховард (4), Ривз (2).

«Портленд» – «Мемфис» 116:96 (24:27, 27:30, 36:20, 29:19)

«Портленд»: Макколлум (25), Лиллард (20 + 10 передач), Нуркич (17 + 8 подборов), Литтл (9), Ковингтон (3) – старт; Саймонс (17), Зеллер (10 + 7 подборов), Нэнс (8), Смит (5), Браун (2), Эллеби (0).

«Мемфис»: Бэйн (19), Морэнт (17 + 9 подборов + 10 передач + 9 потерь), Джарен Джексон (7), Адамс (4 + 7 подборов), Мелтон (0 + 7 подборов) – старт; Джонс (8), Кончар (7 + 7 подборов), Альдама (7), Кларк (6), Андерсон (6), Меррилл (6), Уильямс (5), Тиллман (3), Калвер (1), Тилли (0).

«Финикс» – «Сакраменто» 107:110 (29:23, 32:30, 15:29, 31:28)

«Финикс»: Букер (31 + 8 передач), Эйтон (21 + 21 подбор), Бриджес (15), Краудер (10), Пол (6 + 8 передач) – старт; Пэйтон (10), Макги (7 + 11 подборов), Шэмет (4), Надер (2), К. Джонсон (1).

«Сакраменто»: Барнс (22 + 9 подборов), Фокс (18 + 9 передач), Халибертон (15), Холмс (12 + 12 подборов), Харклесс (2) – старт; Хилд (26), Лень (10), Митчелл (5), Дэвис (0).

«Клипперс» – «Кливленд» 79:92 (14:23, 26:24, 24:25, 15:20)

 «Клипперс»: Джексон (16), Батюм (16), Джордж (12 + 10 подборов), Зубац (11), Бледсоу (6 + 5 потерь) – старт; Мэнн (7), Кеннард (6), Уинслоу (3), Хартенштайн (2), Коффи (0).

«Кливленд»: Секстон (26 + 7 подборов + 5 потерь), Гарлэнд (16 + 6 передач + 6 потерь), Мобли (12 + 10 подборов), Маркканен (7 + 9 подборов), Аллен (4 + 8 подборов) – старт; Рубио (15), Лав (10 + 10 подборов), Стивенс (2), Валентайн (0), Осман (0), Уиндлер (0), Пангос (0), Дэвис (0).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА) Святослав Михайлюк Алексей Лень

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