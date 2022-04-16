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«Атланта» «дожала» «Кливленд», «Клипперс» не справились с «Новым Орлеаном»

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Баскетбол НБА
09:00
«Атланта» «дожала» «Кливленд», «Клипперс» не справились с «Новым Орлеаном»
Фото: AP

НБА. Плей-ин

«Кливленд» – «Атланта» 101:107 (36:25, 25:26, 23:33, 17:23)

«Кливленд»: Маркканен (26 + 8 подборов), Гарлэнд (21 + 9 передач + 5 потерь), Мобли(18 + 8 подборов), Леверт (16), Аллен (11) – старт; Окоро (6), Лав (3), Рондо(0).

«Атланта»: Янг (38 + 9 передач), Галлинари (14), Хертер (13), Хантер (10), Капела (7 + 8 подборов) – старт; Богданович (19), Райт (2), Оконгву (2 + 9 подборов), Луваву-Кабарро (2), Дженг (0).

«Клипперс» – «Новый Орлеан» 101:105 (22:30, 24:26, 38:18, 17:31)

«Клипперс»: Джексон (27 + 7 подборов + 8 передач), М-с Моррис (27 + 9 подборов),Зубац (8), Мэнн (4 + 7 подборов), Батюм (2 + 10 подборов) – старт; Пауэлл (17), Ковингтон (14), Хартенштайн (2), Коффи (0).

«Новый Орлеан»: Ингрэм (30 + 6 передач), Макколлум (19), Валанчюнас (8 + 9 подборов),Джонс (7 + 7 подборов), Хэйс (4) – старт; Нэнс (14 + 16 подборов), Мерфи (14), Альварадо (4), Маршалл (3), Грэм (2), Снелл (0).

Рене Тер Велде
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