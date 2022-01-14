Трей Янг, набрав 56 очков, обновил личный рекорд результативности
«Атланта» готова обменять всех игроков команды, кроме двух
Руководство «Хоукс» недовольно результатами коллектива
Трей Янг и Клинт Капела / фото - fadeawayworld.net
Руководство «Атланты» выставило на обмен всех игроков команды, за исключением разыгрывающего защитника Трея Янга и центрового Клинта Капелы, сообщает Bleacher Report.
«Все, кроме Трея Янга и Клинта Капелы, доступны для обмена».
В недавнем матче с «Портлендом» Трей Янг установил новый личный рекорд результативности.
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