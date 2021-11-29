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Багатскис: «Меня восхищает желание Пустового играть»

Наставник отметил игру украинского центрового

Баскетбол Сборная Украины
29 ноября 22:34
Багатскис: «Меня восхищает желание Пустового играть»
Айнарс Багатскис / Фото: ФБУ

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис высказался об игре Артема Пустового в победном матче квалификации чемпионата мира-2023 против Северной Македонии (78:61).

«Меня восхищает желание Пустового играть за сборную Украины. Если помните, когда я стал тренером, нам удалось договориться с «Барселоной», чтобы он выступал за сборную.

Артем очень расстроился тем, что ему не удалось приехать в заключительный «пузырь» отбора на Евробаскет-2022. Сейчас, он рвется играть.

В этом матче команда использовала старание Артема, и где-то с пятой-шестой минуты, стала его искать. Артем показал, что он может не только бежать, ставить заслоны и идти на подбор, а может играть один в один против хороших центровых».

Напомним, ранее Денис Лукашов рассказал о победе в матче с Северной Македонией, отметив, что она немного ослабила горечь от поражения от Грузии.

Карен Агабекян
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Айнарс Багатскис Артем Пустовой сборная Украины (баскетбол)

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