Багатскис: «Меня восхищает желание Пустового играть»

Айнарс Багатскис / Фото: ФБУ

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис высказался об игре Артема Пустового в победном матче квалификации чемпионата мира-2023 против Северной Македонии (78:61).



Артем очень расстроился тем, что ему не удалось приехать в заключительный «пузырь» отбора на Евробаскет-2022. Сейчас, он рвется играть.

В этом матче команда использовала старание Артема, и где-то с пятой-шестой минуты, стала его искать. Артем показал, что он может не только бежать, ставить заслоны и идти на подбор, а может играть один в один против хороших центровых».