Главный тренер сборной Украины – о матче с Грузией: «Победила команда, которой больше повезло»
Багатскис: «Меня восхищает желание Пустового играть»
Наставник отметил игру украинского центрового
29 ноября 22:34
Айнарс Багатскис / Фото: ФБУ
Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис высказался об игре Артема Пустового в победном матче квалификации чемпионата мира-2023 против Северной Македонии (78:61).
«Меня восхищает желание Пустового играть за сборную Украины. Если помните, когда я стал тренером, нам удалось договориться с «Барселоной», чтобы он выступал за сборную.
Артем очень расстроился тем, что ему не удалось приехать в заключительный «пузырь» отбора на Евробаскет-2022. Сейчас, он рвется играть.
В этом матче команда использовала старание Артема, и где-то с пятой-шестой минуты, стала его искать. Артем показал, что он может не только бежать, ставить заслоны и идти на подбор, а может играть один в один против хороших центровых».
Напомним, ранее Денис Лукашов рассказал о победе в матче с Северной Македонией, отметив, что она немного ослабила горечь от поражения от Грузии.
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