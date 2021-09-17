Официально. Леонард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»
Балмер: «Никто не знает, сыграет ли Кавай в этом сезоне»
Владелец «Клипперс» заявил, что сроки возвращения Ленарда остаются неизвестны
Кавай Леонард / фото - marca.com
Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер заявил, что сроки возвращения звездного форварда Кавая Ленарда остаются неизвестны.
Функционера цитирует портал USA Today:
«На данном этапе никто не знает, сыграет ли Кавай в этом сезоне. Никто не знает. Возможно. Конечно, это возможно. Это будет зависеть от того, что скажут врачи, и что скажет Кавай».
Кавай Леонард порвал крестообразные связки и перенес операцию.
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