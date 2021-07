Бэйлесс: «Не удивлюсь, если Кавай перейдет в «Лейкерс»

Кавай Леонард / фото - nba.com

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс заявил, что совсем не удивится, если форвард «Клипперс» Кавай Леонард этим летом перейдет в «Лейкерс».

.@RealSkipBayless on Kawhi's future with the Clippers:



"If I suddenly heard that Kawhi had mysteriously joined the Lakers, I would not be shocked by that. I was shocked when he didn't join the Lakers on that fateful night on July 5th." pic.twitter.com/jkxIcAWa4l