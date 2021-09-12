Близнюк останется в Киеве и вскоре подпишет контракт с «Будивельником»

Между клубом и игроком были длительные переговоры





Богдан Близнюк / Фото: ФБУ

Бывший капитан «Киев-Баскета» Богдан Близнюк перейдет в столичный «Будивельник». Об этом на своей странице в Телеграм сообщил журналист Александр Прошута.



По информации источников, между «Будивельником» и Близнюком были продолжительные переговоры, которые успешно завершились.

Два последних сезона Близнюк играл за «Киев-Баскет», где в среднем за матч набирал 12,4 очка, делал 5,5 подбора и 3,2 передачи.

Как сообщалось, «Будивельник» будет проводить домашние матчи в киевском фитнес-центре.