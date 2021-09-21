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Большая сделка. «Лейкерс» получит от спонсора более $100 млн

«Лос-Анджелес» подписал очень денежный контракт

Баскетбол НБА
10:59
Большая сделка. «Лейкерс» получит от спонсора более $100 млн
Леброн Джеймс / Фото: Лейкерс

Накануне начала нового сезона «Лейкерс» объявили о заключении контракта на $100 млн с компанией Bibigo из Южной Кореи, сообщает Yahoo! Sports.

Озвученная сумма будет выплачена за пять лет, в течение которых «Лейкерс» будет носить нашивку с новым спонсором на форме.

В среднем размещение таких спонсорских нашивок на форме клубов НБА оценивается в $7-$10 млн.

Напомним, ранее в США признали обмен Святослава Михайлюка лучшим в истории для сделок «Детройта» с «Лейкерс».

Карен Агабекян
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Лос-Анджелес Лейкерс

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