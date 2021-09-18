В США признали обмен Михайлюка лучшим в истории для сделок «Детройта» с «Лейкерс»

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Журналист Piston Powered Аарон Келлештрасс поделился мнением об обмене украинского защитника Святослава Михайлюка из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Детройт Пистонс», который произошел в 2018 году. Эксперт назвал сделку одной из лучших в истории для этих клубов:

Буллок сыграл в общей сложности 19 матчей за «Лейкерс», после чего перешел в «Никс» в следующем сезоне в качестве свободного агента. По сути «Лейкерс» напрасно отказались от молодого игрока и пика. «Пистонс», с другой стороны, заменили Михайлюка на Хамиду Диалло, способного провести прорывный сезон, и пик второго раунда, который использовали для выбора Луки Гарзы – парня, который, вероятно, попадет в ротацию после подписания двустороннего контракта.

Я ненавижу «Лейкерс», так что возможность обойти их в обмене – это хорошо, так как они ничего не получили от этой сделки, а «Пистонс» в итоге приобрели двух хороших молодых игроков. «Лейкерс» думали только о краткосрочной перспективе, что позволило «Пистонс» заполучить игроков, которые способны оказать влияние в будущем. Спасибо, «Лейкерс»!