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«Бостон» выиграл вторую игру у «Бруклина», «Филадельфия» в овертайме обыграла «Торонто»

«Чикаго» сравнял счет в серии с «Милуоки»
Баскетбол НБА
08:00
«Бостон» выиграл вторую игру у «Бруклина», «Филадельфия» в овертайме обыграла «Торонто»
Фото: bleacherreport.com

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Бостон» – «Бруклин» 114:107 (24:33, 31:32, 30:25, 29:17) Счет в серии – 2:0

«Бостон»: Браун (22 + 6 передач), Тейтум (19 + 10 передач), Хорфорд (16), Тайс (15),Смарт (12) – старт; Г. Уильямс (17), Притчард (10), Уайт (3).

«Бруклин»: Дюрант (27 + 6 потерь), Браун (23 + 8 подборов), Сет Карри (16), Ирвинг (10 + 8 подборов), Драммонд (5) – старт; Драгич (18), Миллс (5), Клэкстон (3),Шарп (0), Эдвардс (0), Томас (0).

«Торонто» – «Филадельфия» 101:104 OT (29:19, 27:27, 19:28, 20:21, 6:9) Счет в серии – 0:3

«Торонто»: Ануноби (26), Трент (24), Ванвлит (12 + 9 передач), Сиакам (12), Берч (2) – старт; Ачиува (20), Буше (3), Янг (2), Флинн (0).

«Филадельфия»: Эмбиид (33 + 13 подборов + 6 потерь), Макси (19 + 5 потерь), Харден (19 + 10 передач), Харрис (11 + 12 подборов), Грин (9 + 7 подборов) – старт; Ньянг(9), Рид (2), Милтон (2).

«Милуоки» – «Чикаго» 110:114 (28:29, 21:34, 31:24, 30:27) Счет в серии – 1:1

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 18 подборов + 9 передач), Б. Лопес (25), Миддлтон (18 + 8 передач), Холидэй (15 + 6 передач + 6 потерь), Мэттьюз (11) – старт;Аллен (3), Коннотон (3), Портис (2), Картер (0), Ибака (0).

«Чикаго»: Дерозан (41 + 7 подборов), Вучевич (24 + 13 подборов), Лавин (20), Уильямс(10 + 9 подборов), Карузо (9 + 10 передач) – старт; Уайт (5), Джонс (3), Грин(2), Досунму (0), Томпсон (0).

Рене Тер Велде
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Новости: Баскетбол

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