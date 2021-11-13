«Будивельник» обыграл «Харьковских Соколов» и закрепился на втором месте в Суперлиге

Лучшим игроком матча стал Дрю Гордон

Фото: ФБУ

«Будивельник» на своей площадке обыграл «Харьковских Соколов» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Хозяева завершили первую половину поединка с преимуществом в 14 очков. В третьей и четвертой десятиминутках гости в какой-то момент подобрались по счету на расстояние одного трехочкового, но все-таки позволили «Будивельнику» праздновать победу.

Лучшим игроком встречи стал Дрю Гордон, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. У «Соколов» 22 балла на свой счет записал Майкл Дэвис.

Таким образом, «Будивельник» выиграл четвертый матч кряду, а также закрепился на втором месте в турнирной таблице Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Будивельник» – «Харьковские Соколы» 80:71 (19:16, 26:15, 16:19, 19:21)