«Днепр» усилился игроками «Киев-Баскета» и «Химика»
«Будивельник» подписал одного из самых прогрессирующих украинских игроков
Киевляне представили первого новичка
Юрий Кондраков / фото - ФБУ
Украинский защитник Юрий Кондраков подписал контракт со столичным «Будивельником». Экс-игрок «Одессы» стал первым подписанием киевлян в межсезонье.
25-летний баскетболист в прошлом сезоне набирал 14,3 очка и делал 4,3 передачи за 29,3 минуты в среднем за игру. Также он играл за «Запорожье» и «Киев-Баскет».
Недавно стал известен состав символической сборной Суперлиги.
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