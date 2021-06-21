Реджи Джонсон покинул «Будивельник»
«Будивельник» подписал украинского центрового
Прошлый сезон баскетболист провел в «Одессе»
Вадим Прокопенко / фото - ФБУ
Украинский центровой Вадим Прокопенко стал игроком «Будивельника». Баскетболист, рост которого составляет 208 сантиметров, предыдущий сезон провел в «Одессе».
26-летний игрок провел 40 матчей, в которых получал в среднем 16,3 минуты на площадке, зарабатывал 7,2 очка, делал 3,7 подбора при рейтинге эффективности 7,8 балла.
Ранее «Будивельник» подписал защитника Юрия Кондракова.
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