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«Будивельник» с дабл-даблами Стоктона и Гордона переиграл «Днепр»

Девятая победа для самой результативной команды Суперлиги
Баскетбол Суперлига
20:56
«Будивельник» с дабл-даблами Стоктона и Гордона переиграл «Днепр»
Фото: superleague.in.ua

В рамках «регулярки» Суперлиги «Будивельник» принимал «Днепр».

Киевляне в домашних стенах переиграли днепрян. Самыми заметными в составе «Будивельника» были обладатели дабл-даблов Дрю Гордон (15+10 подборов) и Майкл Стоктон (16+16 передач), а также лучший бомбардир встречи Джиан Клавелл – 27 очков. Самым результативным у гостей стал Иссуф Санон, который записал в свой актив 16 пунктов.

Эта победа стала девятой для «Будивельника» в тринадцати матчах регулярного чемпионата Украины.

Суперлига. Регулярный чемпионат.

«Будивельник» – «Днепр» 91:74 (26:20, 25:20, 19:17, 21:17)

«Будивельник»: Клавелл 27, Стоктон 16 + 16 передач, Гордон 15 + 10 подборов, Кобец 11, Браун 5 +7 подборов – старт; Апшоу 7, Близнюк 6, Кондраков 3, Гутман 1.

«Днепр»: Санон 16, Кравцов 9 + 7 подборов, Купер 5 +6 передач, Крутоус 4, Тимофеенко 3 – старт; Бобров 13, Вон 11 +7 подборов, Зотов 6, Павлов 3, Шундель 3, Колдомасов 1.

Олег Шумейко-младший
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Будивельник Днепр (баскетбол)

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