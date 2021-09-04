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«Черкасские Мавпы» подписали контракт с бывшим форвардом «Прометея»

Сергей Прыймак успешно прошел трай-аут
Баскетбол Суперлига
4 сентября 11:57
«Черкасские Мавпы» подписали контракт с бывшим форвардом «Прометея»
Фото: facebook.com/MavpaBasket

«Черкасские Мавпы» усилились украинским форвардом Сергеем Прыймаком, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок присоединился к команде еще в конце августа и успешно прошел трай-аут. За «Мавпы» Прыймак уже сыграл в контрольном матче против «Химика» (69:59): набрал 6 очков и сделал 5 подборов.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Прометей» и «Николаев», набирая по 5,2 очка и 3,9 подбора в среднем за игру.

Ранее главный тренер «Мавп» рассказал о предсезонной подготовке команды.

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Сергей Остапенко
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