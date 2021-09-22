«Черкасские Мавпы» подписали легионера из чемпионата Германии

Новичок имеет очень хорошую статистику точных трехочковых





Айзек Хэмилтон

«Черкасские Мавпы» перед началом нового сезона усилились 26-летним американским атакующим защитником Айзеком Хэмилтоном.



Американец был одним из самых перспективных школьников США и в 2013 году попал в сборную McDonalds All American.

В NCAA Хэмилтон защищал цвета престижного университета UCLA, где в выпускном сезоне в среднем за игру набирал 14.1 очка, делал 3.6 подбора и 2.8 передачи.

В 2017-м году игрока не выбрали на драфте НБА, после чего он два сезона отыграл в G-Лиге за «Кантон Чардж».

В сезоне 2019/20 американец играл в Кипре за «АЕК-Ларнака», где в среднем за игру набирал 12.7 очка, 3.3 подбора и 2.0 передачи.

Сезон 2020/2021 гг. Хэмилтон играл в Германии за «Гиссен», где за 28 матчей в среднем набирал по 8.2 очка, делал 2.3 подбора, 1.6 передачи за 17 минут на паркете. Реализация – 46.4% с игры, 40.8% трехочковых.

Напомним, ранее «Черкасские Мавпы» подписали контракт с бывшим форвардом «Прометея».