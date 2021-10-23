Дабл-дабл Маквелла не помог «Мавпам» обыграть «Тернополь»

Подопечные Дмитрия Забирченко идут на последнем месте таблицы

«Тернополь» не без проблем обыграл «Черкасских Мавп» / фото - ФБУ

«Тернополь» не без проблем обыграл «Черкасских Мавп» в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги. Поединок закончился со счетом 57:55.

Главным героем матча стал форвард гостей Максим Луценко, который записал себе в актив 15 очков, 5 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот. Лучшим среди «Мавп» стал Дювон Максвелл, отметившийся дабл-даблом (11 очков, 10 подборов, 5 передач).

Эта победа стала второй для подопечных Дмитрия Забирченко и не очень повлияла на положение дел в таблице. «Тернополь» по-прежнему идет на последнем месте. «Мавпы» занимают 10-ю строчку, выиграв те же два матча, но имея еще один поединок в запасе.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Черкасские Мавпы» – «Тернополь» 55:57 (12:15, 10:15, 21:16, 12:11)

«Черкасские Мавпы»: Попов 0 + 2 пд, Ткаченко 6о + 6 пд, Первис 9о + 2 пд, Конате 10о + 5 пд, Максвелл 11о + 10 пд – старт, Хамильтон 7о + 6 пд, Кольченко 9о, Балабан 0, Бондаренко 0, Сергеев 3о.

«Тернополь»: Кларк 3о + 1 пд, Бояркин 0 + 4 пд, Фурстингер 8о + 5 пд, Дашич 7о + 9 пд, Долежай 6о + 1 пд – старт, Гриффин 9о + 2 пр, Луценко 15о + 5 пд, Сандул 5о + 11 пд.

Напомним, в другом матче дня «Киев-Баскет» обыграл «Будивельник».