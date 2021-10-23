«Киев-Баскет» с трудом обыграл «Будивельник» в дерби, прервав серию поражений

Подопечные Багатскиса идут на 4-й строчке

«Киев-Баскет» с трудом победил «Будивельник» / фото - ФБУ

«Киев-Баскет» с трудом победил «Будивельник» в матче 9-го тура регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 75:70.

Главным героем матча стал защитник «Будивельника» Джиан Клавелл, набравший 34 очка, 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата, при 5 потерях и 2 фолах. Лучшим у «Киев-Баскета» стал Майкл Кэффи, который набрал 16 очков, 5 подборов, 4 передачи, и 1 перехват, при 2 потерях и 1 фоле.

В таблице «Будивельник» идет на 3-м месте, имея в активе 6 побед в 9 матчах, а «Киев-Баскет» занимает 4 строчку, имея 5 побед и один матч в запасе.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Будивельник» – «Киев-Баскет» – 70:75 (15:17, 13:16, 19:19, 23:23)

«Будивельник»: Клавелл 34о + 5пд + 6пр, Браун 11о + 9пд, Гордон 10о + 7пд, Гутман 2, Кобец – старт; Апшоу 9о + 5пд, Прокопенко 2о + 5пд, Близнюк 2, Козлов.

«Киев-Баскет»: Кэффи 16о + 5пд, Ковалев 13о + 8пд, Вудсон 11о + 6пд, Аникиенко 8о + 5пд, Гаррет 3о + 6пд – старт; Вашингтон 11о + 7пд, Тиртишник 7, Скапинцев 4, Томсон 2

Напомним, в прошлом матче «Будивельник» обыграл «Тернополь».