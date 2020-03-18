«Днепр» уверенно победил «Черкасских Мавп»

Чемпион Украины победил соперника в третий раз в сезоне

«Днепр» уверенно победил «Черкасских Мавп» / фото - ФБУ

В рамках украинской Суперлиги «Днепр» одержал победу над «Черкасскими Мавпами» со счетом 89:69.

Хозяева лучше начали матч, убедительно выиграв стартовую четверть. Во второй десятиминутке «Мавпы» сумели остановить удачный отрезок соперника и даже минимально выиграли 10-минутку, но на общем рисунке это не отразилось.

За счет хорошей реализации трехочковых бросков, преимущества на щитах и индивидуально сильной игры от Иссуфа Санона «Днепр» ушел на большой перерыв, имея 11 очков в запасе. У «Мавп» были проблемы с реализацией бросков с игры, в том числе трехочковых.

Эта тенденция распространилась и на вторую половину матча. Мощная третья четверть от «Днепра», которую команда Дениса Журавлева выиграла 26:16, отправила «Мавп» в нокдаун. «Черкассы» снова лучше провели вторую четверть половины, но преимущество «Днепра», как на площадке, так и по счету была слишком убедительной. Чемпион Украины в третий раз в сезоне одолел «Черкасских Мавп».

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Днепр» – «Черкасские Мавпы» 89:69 (27:14, 20:22, 26:16, 16:17)

Таким образом, «Днепр» располагается на третьей строчке турнирной таблицы.