Лос-Анджелес – без Газолей. «Лейкерс» обменяли испанскую звезду баскетбола
Эксперты ESPN назвали фаворита следующего сезона НБА
Действующий чемпион лиги расположился на третьей позиции
Фото: Getty Images
Эксперты ESPN проголосовали с целью выявить фаворитов нового сезона НБА.
Эксперты считают, что «Бруклин» (85 очков по итогам голосования, 78,9% первых мест) и «Лейкерс» (87 очков, 78,9% первых мест) станут победителями Восточной и Западной конференций соответственно.
В голосовании непосредственно за выявление чемпиона с большим отрывом лидируют «Нетс».
Эксперты ESPN назвали фаворита на приз MVP в следующем сезоне.
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