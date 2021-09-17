Дюрант признан MVP мужского олимпийского турнира в Токио
Эксперты ESPN назвали фаворита на приз MVP в следующем сезоне
Леброн Джеймс по итогам голосования расположился на седьмой позиции
Кевин Дюрант / фото - bleacherreport.com
Эксперты ESPN проголосовали с целью составить список претендентов на приз MVP НБА в предстоящем сезоне-2021/22.
Журналисты ESPN ожидают, что Самым ценным игроком сезона станет лидер «Бруклина» Кевин Дюрант. В тройку также вошли Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Лука Дончич («Даллас»).
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по итогам голосования расположился на 7-м месте.
Леброн Джеймс – первый долларовый миллиардер в НБА.
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