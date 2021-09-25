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матч-центр : Баскетбол
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Эвери Брэдли заключил соглашение с «Голден Стэйт»

Защитник набирал 6,4 очка в среднем за игру в минувшем сезоне
Баскетбол НБА
07:35
Эвери Брэдли заключил соглашение с «Голден Стэйт»
Эвери Брэдли / фото - theathletic.com

Атакующий защитник Эвери Брэдли заключил соглашение с «Голден Стэйт».

Брэдли в минувшем сезоне провел в общей сложности 27 матчей за «Майами» и «Хьюстон», набирая 6,4 очка в среднем за игру.

Защитник выступает в НБА с 2010 года. На его счету 598 матчей с показателями 11,5 очка, 2,9 подбора, 1,8 передачи и 1,0 перехвата в среднем за встречу.

Легкий форвард Андре Игуодала согласовал однолетний минимальный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».

Рене Тер Велде
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Голден Стэйт Уорриорз

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