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02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс 112:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз 98:106 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс 116:106 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 121:125 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 122:110 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 111:120 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз 107:116 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Майами Хит 93:106 Окончен
02:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Атланта Хоукс 99:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Индиана Пэйсерс 118:100 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвс 108:113 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс 123:115 Окончен
05:00 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 107:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 116:96 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Кливленд Кавальерс 79:92 Окончен
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19:00 Днепр - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Будивельник -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
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Пари-матч
18:00 Прометей - Кривбасс -:- Запланирован
18:00 БК Запорожье - Николаев -:- Запланирован
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован

Евролига. АСВЕЛ прервал серию побед ЦСКА, «Панатинаикос» победил «Анадолу Эфес»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол Еврокубки
07:33
Евролига. АСВЕЛ прервал серию побед ЦСКА, «Панатинаикос» победил «Анадолу Эфес»
АСВЕЛ прервал серию побед ЦСКА / фото - Евролига

Евролига. 6-й тур

УНИКС – «Баскония» 83:69 (24:17, 24:6, 18:21, 17:25)

УНИКС: Браун 14 + 6 подборов, Воронцевич 14 + 7 подборов, Брентли 11, Кэннан 9, Хезонья 8 + 5 подборов, Браун 6 + 5 передач, Узинский 6, Джекири 6 + 7 подборов, Списсу 5 + 6 подборов + 8 передач, Мэйо 4

«Баскония»: Болдуин 23 + 5 подборов, Костелло 18 + 9 подборов + 2 блок-шота, Седекерскис 11 + 12 подборов, Грэйнджер 8, Фонтеккио 4 + 4 подборов, Маринкович 3, Куручс 2

«Зенит» – «Реал» 68:75 (13:22, 17:27, 17:20, 11:16)

«Зенит»: Бэрон 14, Лойд 11 + 5 передач, Понитка 10 + 5 подборов, Микки 9 + 5 подборов, Гудаитис 6 + 7 подборов, Пойтрис 6, Зубков 6, Фрэнкамп 4, Кузьминскас 2

«Реал»: Эртель 15 + 2 перехвата, Тавареш 14, Козюр 13, Ябуселе 11 + 2 перехвата, Абальде 9, Алоцен 5, Порье 4 + 2 перехвата, Ханга 2, Юль 2

АСВЕЛ – ЦСКА 70:68 (26:13, 13:17, 14:26, 17:12)

АСВЕЛ: Окобо 14, Фалль 12 + 10 подборов, Лайти 10 + 6 подборов, Джонс 9 + 5 подборов, Штразель 6, Ховард 5 + 7 подборов, Кауди 5, Лякомб 4, Венбамяма 3, Гист 2 + 4 подборов

ЦСКА: Хэкетт 16, Фойгтманн 13 + 6 подборов, Швед 10 + 5 передач, Люндберг 8, Боломбой 8 + 5 подборов, Клайберн 5 + 9 подборов, Антонов 4, Фарид 2, Ухов 2

«Панатинаикос» – «Анадолу» 95:69 (22:13, 30:22, 26:20, 17:14)

«Панатинаикос»: Мэйкон 34, Недович 17, Сент-Рус 13 + 5 передач, Папаяннис 12 + 10 подборов, Папапетру 8, Бохоридис 3, Перри 2 + 6 передач, Ферелл 2, Каселакис 2, Уайт 2

«Анадолу»: Бобуа 16, Брайант 15, Синглтон 11 + 5 подборов, Ларкин 9, Пляйсс 9 + 5 подборов, Петрушев 4, Моэрман 3 + 7 подборов, Гази 2

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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