Евролига. АСВЕЛ прервал серию побед ЦСКА, «Панатинаикос» победил «Анадолу Эфес»
Евролига. 6-й тур
УНИКС – «Баскония» 83:69 (24:17, 24:6, 18:21, 17:25)
УНИКС: Браун 14 + 6 подборов, Воронцевич 14 + 7 подборов, Брентли 11, Кэннан 9, Хезонья 8 + 5 подборов, Браун 6 + 5 передач, Узинский 6, Джекири 6 + 7 подборов, Списсу 5 + 6 подборов + 8 передач, Мэйо 4
«Баскония»: Болдуин 23 + 5 подборов, Костелло 18 + 9 подборов + 2 блок-шота, Седекерскис 11 + 12 подборов, Грэйнджер 8, Фонтеккио 4 + 4 подборов, Маринкович 3, Куручс 2
«Зенит» – «Реал» 68:75 (13:22, 17:27, 17:20, 11:16)
«Зенит»: Бэрон 14, Лойд 11 + 5 передач, Понитка 10 + 5 подборов, Микки 9 + 5 подборов, Гудаитис 6 + 7 подборов, Пойтрис 6, Зубков 6, Фрэнкамп 4, Кузьминскас 2
«Реал»: Эртель 15 + 2 перехвата, Тавареш 14, Козюр 13, Ябуселе 11 + 2 перехвата, Абальде 9, Алоцен 5, Порье 4 + 2 перехвата, Ханга 2, Юль 2
АСВЕЛ – ЦСКА 70:68 (26:13, 13:17, 14:26, 17:12)
АСВЕЛ: Окобо 14, Фалль 12 + 10 подборов, Лайти 10 + 6 подборов, Джонс 9 + 5 подборов, Штразель 6, Ховард 5 + 7 подборов, Кауди 5, Лякомб 4, Венбамяма 3, Гист 2 + 4 подборов
ЦСКА: Хэкетт 16, Фойгтманн 13 + 6 подборов, Швед 10 + 5 передач, Люндберг 8, Боломбой 8 + 5 подборов, Клайберн 5 + 9 подборов, Антонов 4, Фарид 2, Ухов 2
«Панатинаикос» – «Анадолу» 95:69 (22:13, 30:22, 26:20, 17:14)
«Панатинаикос»: Мэйкон 34, Недович 17, Сент-Рус 13 + 5 передач, Папаяннис 12 + 10 подборов, Папапетру 8, Бохоридис 3, Перри 2 + 6 передач, Ферелл 2, Каселакис 2, Уайт 2
«Анадолу»: Бобуа 16, Брайант 15, Синглтон 11 + 5 подборов, Ларкин 9, Пляйсс 9 + 5 подборов, Петрушев 4, Моэрман 3 + 7 подборов, Гази 2